Dire de la plateforme de streaming de jeux Stadia qu’elle peine à trouver son public est un euphémisme. Malgré une relative stabilité technique, l’offre proposée est loin de ce que peuvent offrir des catalogues sur abonnement comme ceux du EA Access, du PlayStation Now ou encore du Xbox Game Pass. Il se pourrait cependant que Google cherche à muscler son jeu.



L’émulation comme solution



Alors que nous vous parlions récemment du changement de stratégie que serait en train d’opérer Google en interne pour redynamiser Stadia, il semblerait que la plateforme serait sur le point de révolutionner son fonctionnement. Le 15 mars prochain, Google organisera l’édition 2022 de son « Google for Games Developer Summit » et tiendra une série de conférences sur les plans annuels de la compagnie en termes de jeux.



Ce n’est un secret pour aucune des personnes s’intéressant à l’actualité vidéoludique : le catalogue de jeux de Stadia peine à offrir des expériences majeures entre quantité limitée et manque de nouveautés porteuses. Ces limitations sont majoritairement dûes au fait que Google utilise Linux comme système opérationnel, obligeant les développeurs à créer des versions spécifiques à ce dernier. Une contrainte qui pourrait être levée puisque Windows est évoqué !



Cette présentation donnera un aperçu détaillé de la technologie derrière la solution de Google pour exécuter des jeux Windows non modifiés sur Stadia.



Il s’agit d’une présentation technique approfondie de certains des concepts de base dans le but de permettre aux programmeurs curieux de mieux comprendre ces technologies et potentiellement de créer les leurs.



Intitulée « How to write a Windows emulator for Linux from scratch » et animée par Marcin Undak, en charge de l’ingénierie logicielle, la conférence tournera donc autour de l’émulation du système Windows depuis Linux. Cela pourrait annoncer la possibilité d’offrir plus de latitude aux studios de développement et permettre de voir plus de jeux débarquer dans le service. Cela pourrait également marquer un tournant pour Stadia et confirmerait également que Microsoft s’impose de plus en plus comme un acteur majeur du jeu en streaming.