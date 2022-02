c'est la deuxième fois de suite qu'il sort juste avant ce qui semble être une révolution de l'open world, une révolution de licence majeure

Hello,Alors que les tests fleurissent sur le nouvel opus de la série, globalement positifs par ailleurs, j'en viens à me dire que la série est décidément frappée par le mauvais sort...Plus précisément,, sort le 28 février 2017, quelques jours seulement avant l'immense(le 3 mars 2017), sortie prévue le 18 février 2021, va précéder de peuattendu pour le 25 février 2021.Et malheureusement, malgré sa narration, malgré son univers, malgré toutes les qualités du titre, Horizon reste une proposition plutôt convenue de l'OW (au niveau structurelle), proche d'une vision Ubisoft.Souvenez-vous, meme si on regarde Horizon Zero Dawn comme un sacré succès, il a quand même vécu dans l'ombre de BOTW, et a pas mal souffert de la comparaison. Si celui-ci n'était pas encore sorti au moment du test d'Horizon, les previews avaient déjà été réalisées et étaient dithyrambiques! Eh bien rebelotte pour Forbidden West, qui doit faire face à la sortie imminente d'Elden Ring, dont les previews annoncent, au delà d'un grand jeu, une sacré proposition en terme d'OW...Difficile pour Horizon, lesté par sa narration , de pouvoir proposer pareille révolution dans sa construction (d'ailleurs, que ce pour BOTW ou Elden Ring, tous les deux ont choisi l'exploration totale, au détriment d'un fil conducteur narratif prenant).Merci de m'avoir lu