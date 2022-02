Ah ah ah ! 1 jour avant Horizon Forbidden West sortira sur nos consoles préférées (sauf la Xbox One) The King of Fighters XV ! Et rassurez vous : Le Fan Service sera bel et bien présent !S'exprimant à merveille sur la Xbox Series S, console où l'on a tendance à moins se focaliser sur l'aspect graphique, le jeu est vraiment prometteur, et j'ai déjà peu voir jouer quelques joueurs professionnel, et le jeu semble être ultra carré de ce côté - encore quelques jours à attendre pour un verdict définitif.Certains medias on d'ors et déjà donné leur verdict et... C'est du très bon !Pour ceux qui ne jugent que par les notes, on part sur un p'tit 81% Metacritic , qui, je le pense, ne fera que monter, les critiques étant principalement sur les graphismes, et la ressemblance avec les précédents opus ^^ !De mon côté, je note un roaster vraiment complet, sans avoir la sensation de jouer à un jeu en Kit (coucou Street Fighter V à sa sortie). Avec son style graphique proche de Street Fighter IV, et finalement très propre à l'écran avec ses 60 fps, je dois dire que j'ai plutôt espoir en ce jeu !Vivement le 17 février (en plus le lendemain, c'est la Saint Aloy)