"Lost Ark"

Lost Ark propose cinq puissantes classes de base :

n plus des grosses sorties consoles/pc de ce mois de février, nous aurons droit à un titre majeur sur pc que beaucoup de monde attend depuis sa présentation d'il y a 7 ans ( sauf les impatients qui y ont joué sur la Kr et Ru)Il s'agit de :Mais qu'est-ce que " Lost Ark"?Evoluant dans un monde en vue isométrique, Lost Ark reprend les mécaniques traditionnelles du genre MMORPG. Néanmoins, le jeu propose d'innover avec des éléments d'action-RPG et de Hack 'n' slash au sein d'un univers fantastique.guerrier, martialiste, tireur d'élite, mage et assassin. Chaque classe présente un style de jeu, une apparence et un rôle distincts, avec ses propres forces et faiblesses. Des déserts diesel-punk où erre la fusilière jusqu'aux châteaux sombres où les assassins rôdent dans l'ombre, chaque classe apporte une touche et une histoire uniques à Lost Ark.Une fois que vous aurez trouvé la classe de base qui vous convient le mieux, vous choisirez une classe avancée pour personnaliser davantage votre façon de jouer. Ces classes avancées vous aident à spécialiser davantage vos compétences et capacités et introduisent même des mécaniques de jeu uniques, telles que la canalisation de pouvoirs démoniaques, le tir avec des tourelles et toutes sortes d'autres attaques personnalisables de mêlée, à distance et spéciales.Le jeu emprunte le modèle économique F2P. Tout en proposant des packs fondateurs à son lancement, ainsi qu'une boutique ingame dont on ne connait pas encore totalement le contenu ( surtout le coût)Lost Ark est un jeu exigeant et demandant assez bien de farming si l'on souhaite évoluer rapidement dans le contenu HL. Compos à farmer, quetes journalières, quêtes hebdomadaire, collectables à avoir, alt à monter pour s'optimiser ....Mais libre à tout en chacun de parcourir le jeu à la vitesse souhaitée.Comme tout jeu de ce type, il est préférable d'y jouer en groupe ou de faire partie d'une guilde car le contenu Hl ( totu comme le pvp) demande de la communication et de la coordination. Un joueur solo pourra peu être aussi y parvenir si il s'en donne les moyens, mais il devra connaitre/se renseigner sur : " le théroie craft, l'optimisation, les paternes de boss, les routines journalières.... "Si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez en savoir plus. Divers sources sont à votre disposition.Le jeu est assez exigeant et on peut rapidement se perdre une fois niveau 50.N'hésitez pas à regarder les multiples video que l' on trouve sur la toile- https://www.playlostark.com/fr-fr- le discord communautaire https://discord.gg/FBcrbjFV- youtube- https://papunika.com/Le jeu sortira le 8 février à 18h pour ceux ayant opté pour un pack fondateurPour les joueurs optant pour le F2P ce sera le 11 février