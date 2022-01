On a commencé 2022 après une année 2021 plutôt maigre en gros jeux j'ai trouvé bien que je n'ai pas jouer à tout. Bref, un top assez classique car peu original mais bon je peux pas toujours être ultra original vous en conviendrez.10)- Ça fait un moment que j'ai pas jouer à un jeu HP, les derniers étant des merdes sans noms. Bref, même si on a quasiment rien vu, rien que le fait de retrouver cet univers si particulier me met l'eau à la bouche.9)- Curieux, très curieux d'en savoir plus. Si il n'est pas plus haut dans mon classement, c'est tout simplement parce que j'attends d'en savoir plus. Mais rien que l'idée d'un "TES" dans l'espace, ça donne forcément grave envie...8 )- Le dernier trailer m'a convaincu, ce "Kirby Odyssey" me donne grave envie, je m'étonne moi même étant donné que je suis pas un ultra fan de cette boule rose, mais le jeu me donne vachement envie d'y jouer. Ça a l'air fun, rafraîchissant et tout ronron !!!7)- Repoussé malheureusement au 8 décembre, étant friand de ce genre d'univers apocalyptique à la "Metro". Le jeu me donne grave envie de parcourir ses terres désolées, et shooter du gros mutant, malheureusement va falloir attendre...6)- Autant le 1 j'en avais un peu rien a faire, mais alors le 2 il me donne super envie. Magnifique, ça a l'air plus varié. Mais avant je vais devoir faire le 1 ce qui fait que j'y jouerai pas tout de suite..5)- Alors celui là bizarrement je pensais pas le mettre dans mon top et pourtant... C'est vraiment avec une très grande curiosité, plus peut être que l'attente en elle même. J'ai envie de voir de quoi ce jeu est capable, si il va réussir à me surprendre. Ça a pas l'air super original mais je trouve ça magnifique visuellement, l'héroïne me plaît bien et les pouvoirs ont l'air très cool ! Je me méfie quand même mais dire que je l'attends pas, ça serait mentir.4)- La suite d'un des meilleurs jeux de 2017, on à encore rien vu et je le vois repousser à 2023 perso mais tant que c'est pas annoncé officiellement, il peut encore squatter ici.3)- Rien que pour latter la gueule de Thor, évidemment que je l'attends !!!2)- La suite d'un des meilleurs metroidvania ever, qui promet plus de verticalité, des boss encore plus retour et une nouvelle héroïne ! Des news de ce jeu se font vachement attendre...1)- Le jeu que j'attends le plus cette année, c'est bien celui là !!! J'ai pas fais la bêta, j'ai pas vu l'extrait de gameplay jusqu'au bout, je veux rester vierge de toutes informations supplémentaire concernant ce jeu. Du peu que j'ai vu, ça me fait grave envie.- The Callisto Protocole- Dead Space Remake- Le jeu avec "Pinnochio" dans un univers à la Bloodborne- Suicide Squad- Gotham Knight- Dying Light 2- Salt and SacrificeMes believe :- Mario Kart 9- Super Mario Odyssey 2- Nouveau DK Country- Bloodborne 2- Spyro 4- Rayman 4- Trailer de FableVoilà, et vous quels sont vos attentes pour cette année ?