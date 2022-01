Bonjour à tous,Je fais un article que je supprimerai sûrement par la suite.D'habitude j'arrive à me faire mon propre avis mais là j'ai vraiment un dilemme avec cette Series S.J'aimerais pouvoir profiter du gamepass, ayant quitté MS après la gen 360 j'ai quelques jeux qui me tentent pour cette nouvelle gen mais j'ai vraiment peur d'être déçu par cette version de la console.J'essaie de trouver une Series X mais dans mon coin impossible d'en avoir une, je vois sur leurs sites que les magasins mettent un peu de stock mais il faut se déplacer et autour de chez moi il n'y a malheureusement pas grand chose...Donc j'aimerais savoir si certains ont la console, est-ce-que c'est vraiment un bon plan de partir dessus ou il vaut mieux attendre un éventuel stock qui apparaitra par magie pour la Series X?J'ai bien lu quelques tests mais honnêtement ça ne m'a pas du tout aidé...Je n'ai pas une TV spécialement récente donc ça ne me dérange pas si graphiquement c'est pas le top du top mais je ne veux quand même me retrouver face à quelque chose qui ressemble à la gen d'avant...surtout que j'aimerais garder la console toute la gen, je ne suis pas du genre à racheter un modèle + en milieu de gen donc si la console n'a plus d'intérêt au bout de 2 ans ça ne m'intéresse pas.Si je pouvais avoir quelques avis ça m'aiderait beaucoupMerci d'avance.