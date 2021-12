Salut a tous, j'aurais besoin d'un coup de pouce

Mon fils c'est acheté un écran pc 2k, il veut brancher sa ps4 pro dessus mais ça bloque en 1080p et le HDR ne marche pas, a priori pour profiter du 2k et du HDR il faut passer par le displayport et le câble displayport/HDMI ne fonctionnera pas mais j'ai vu ce genre d'adaptateur

https://www.amazon.fr/Adaptateur-DisplayPort-Benfei-convertisseur-Ordinateur/dp/B0752D33PJ/ref=mp_s_a_1_9?crid=1WD7K19LYS25Z&keywords=hdmi+displayport+adapter&qid=1640800230&sprefix=hdmi+display%2Caps%2C104&sr=8-9



Est ce que ça fonctionnerait ?



Merci de votre aide et je supprimerai le post ensuite