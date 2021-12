Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









Les plus beaux jeux de l'année 2021 sur consoles et PC par Digital Foundry :







Classement Les plus beaux jeux de l'annéesur consoles et PC par

11-Kena Bridge Of Spirits

10-Resident Evil Village

9-The Ascent

8-Metroid Dread

7-Deathloop

6-Marvel's Guardians Of The Galaxy

5-Metro Exodus Enhanced Edition

4-Forza Horizon 5

3-Returnal

2-Lego Builder's Journey

1-Ratchet & Clank A Rift Apart

■Mention spéciale pour les démos deet