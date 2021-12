Cela se passe ici : https://museum.xbox.com/ Vous pourrez y redécouvrir toute l'histoire de la Xbox, mais également y voir une pièce retraçant VOTRE histoire durant ces 20 ans de Xbox...Une expérience pleine de nostalgie, qui me rappelle que je ne suis plus tout jeune...Ah oui : Pensez à brancher une manette Xbox ou à passer votre clavier en QWERTY pour vous déplacer sans stress dans cet univers !

posted the 12/17/2021 at 11:01 PM by suzukube