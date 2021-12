... C'est tellement nul !

Non mais j'hallucine tellement c'est ininterressant ! Seul le grappin et le gameplay des gun fight sont vraiment bons... Mais le reste est une catastrophe ! Des graphismes indignes meme d'une xbox one/ps4, les nouveaux themes sont anecdotiques, le monde ouvert a une seule typologie avec ses rochers gris et ses grands sapins, les interieurs sont tous des copier collé, les ennemis sont toujours les memes, aucun secret (quelques easter egg tout pourri), les missions sont ininterressantes au possible,...

Bref une veritable cata ! La honte pour le porte etendard de la Xbox, quelle arnaque...

Je me demandais pourquoi personne sur le site en parlait, je comprends mieux..