La licence Halo ne pouvait pas espérer plus digne successeur que Halo Infinite. Incontestablement riche et travaillé, tout y est cohérent. Que ce soit les développements personnels des protagonistes, les facettes et les ambitions des antagonistes ou bien les différentes conséquences de vos actions sur l’environnement. Car oui, Halo Infinite est un monde ouvert et permet une exploration libre de l’anneau Zeta. L’exploration y est très appréciable et là où un jeu si futuriste était instinctivement promis à un univers froid et technologique avant tout, on se surprend à explorer des vallées verdoyantes et chaleureuses où la faune et la flore est omniprésente. Bien évidement, c’est sans compter sur la forte présence ennemie qui promet de bonnes sensations aux adeptes de l’action et des combats dignes de ce nom grâce à une pléthore d’armes et de véhicules en tous genres. Sans oublier le tout nouveau grappin qui apporte au titre de toutes nouvelles dimensions aussi bien utiles en combat qu’au cours de vos différentes explorations et qui s’ajoute à la liste des nombreux équipements utilisables et déjà bien connus des habitués. La difficulté est bien dosée et offrira du challenge même aux plus aguerris. Sans nul doute, Halo Infinite est l’un des hits de cette fin d’année 2021 et s’impose comme digne prétendant aux titres des GOTY. Le report du jeu il y a un an fût une décision louable qui ne manque pas de se faire ressentir et qui sait être appréciée à sa juste valeur.Dans son entièreté, Halo Infinite est excellent. Sa campagne a beau avoir ses problèmes, dont cette manie de s'enfoncer dans les poncifs de l’open world, elle reste solide et se fait sans déplaisir même si la coop se fait attendre. Enfin, sa composante multijoueur entièrement free-to-play est assurément la meilleure expérience multi de cette fin d’année. Solide, stable, généreux, il n’y a que l’absence de la Forge et de certains modes de jeux qui ternissent un peu la chose, mais en l’état, c’est extra. Welcome back Spartan, ça fait plaisir.Halo Infinite nous met-t-il une baffe graphique digne d'un titre de nouvelle génération ? En dehors des scènes cinématiques, pas vraiment. Halo Infinite nous propose-t-il un monde ouvert novateur ? Non, la recette est on ne peut plus classique. Mais Halo Infinite reste l'un des meilleurs épisodes de la saga, qu'il enrichit sensiblement tout en proposant des combats plus tactiques que jamais, ces derniers imposant au joueur de s'adapter en permanence à la situation en cours. Le lance-grappin apporte quant à lui du dynamisme au gameplay, sans dénaturer sa pesanteur habituelle. Et si l'open world n'a rien de révolutionnaire, il a tout de même le mérite d'abriter des activités annexes qui permettent de prolonger le plaisir en dehors des missions principales. Il est secondé en cela par un mode multijoueurs réussi et accessible gratuitement, indépendamment de l'achat du jeu principal. Et puisque ce dernier est également présent dans le Game Pass, Halo Infinite pourrait bien devenir au final l'épisode de la saga parcouru par le plus grand nombre de joueurs !Un solo retrouvé, un multi qui claque : Halo Infinite réussit amplement son reboot, celui qui le propulse de nouveau sur le devant de la scène FPS. Plus dynamique que jamais grâce à l'ajout de nombreuses mécaniques, à commencer par le grappin, la formule gagne en nervosité comme en verticalité, offrant de nouvelles perspectives à des combats déjà incroyablement efficaces. Bref, un gameplay parfaitement maîtrisé et cadencé, capable de faire oublier une structure finalement assez peu audacieuse, autour d'un monde semi-ouvert trop peu varié en matière d'objectifs, et d'instances qui tirent un peu trop sur la corde. Ce dosage savant, aussi bien adapté au clavier comme à la manette, infuse également le multijoueur free to play, qui semble déjà avoir conquis le plus grand nombre grâce à son équilibrage et son rythme - en espérant que les soucis de progression du Battle Pass comme les problèmes de triche soient réglés au fil des mises à jour. On attend maintenant de voir comment le jeu évoluera depuis ce point de départ, une fois le coop et le mode Forge intégrés. Mais même à ce stade, le Master Chief nous a régalés.Le gameplay est plus satisfaisant que jamais, le nouveau format de monde semi-ouvert fonctionne comme sur des roulettes et pourtant, Halo Infinite ne parvient pas à faire de sa campagne le moment inoubliable que l'on attendait. Le manque d'ambition manifeste du scénario, qui donne l'impression de ne traverser qu'un prologue, et les trop nombreuses répétitions de lieux et d'objectifs dans son dernier tiers, empêchent 343 Industries d'atteindre le firmament. Il reste cependant un FPS particulièrement solide, qui devrait vous tenir occupé une bonne quinzaine d'heures et sur lequel vous reviendrez certainement avec plaisir une fois le mode coop disponible.D'un côté, Halo Infinite marque un retour vers un style et une ambiance plus proches de ce qui a fait la renommée et la popularité de la série. Et de l'autre, il propose une nouvelle structure à la campagne, apporte des éléments inédits au gameplay et change sensiblement le ton de la narration. Et sa grande réussite tient dans sa manière de conjuguer respect de la tradition et ouverture sur la modernité. Il est simplement dommage que le jeu sorte sans la coop, élément essentiel de l'expérience pour de nombreux joueurs. 343 a certes promis de l'intégrer plus tard. Mais rien ne permet de savoir combien de temps cela va prendre. Cela étant dit, les joueurs qui ont apprécié les Halo de l'ère Bungie peuvent se ruer sans crainte sur Halo Infinite. Les sensations de jeu attendues sont non seulement là. Elles ont été sublimées. Et ça fait bien plaisir.Halo n’est pas mort, loin de là. Mais, à qui est destiné ce Halo Infinite ? Nous avons tendance à penser qu’il s’agit ici d’un nouvel hommage à la licence, certes bienvenu pour fêter dignement ses 20 ans. Mais, ayant été annoncé comme un Soft Reboot, cet épisode est bien trop « fouillis » et n'aide pas les nouveaux joueurs à découvrir son univers intéressant. Les plus anciens se demanderont si Halo CE pourrait ressembler à cela de nos jours. Son histoire clivera pour sûr les fans entre son fond ambitieux et ses divers oublis (volontaires ou non) ; elle amorce toutefois de probables belles choses pour la suite. Finalement, cet épisode reste un pur plaisir manette en main. La nouvelle liberté octroyée aux joueurs couplée à l’ajout de certaines armes et, surtout, le grappin, renforce la sensation de puissance qui émane de 117. Enfin, bien que controversé actuellement pour sa politique d’expérience, le multijoueur d’Halo Infinite demeure une véritable réussite qui, quant à elle, parviendra à convaincre les nouveaux venus comme les plus anciens. Le studio a déjà prouvé l’écoute dont il a fait part pour satisfaire les joueurs. Par conséquent, il y a fort à parier que ce multi n’aille que dans la bonne direction. En tout cas, c’est ce que nous souhaitons.Halo Infinite ne tient pas du miracle, mais presque. On sait que la gestion du titre a été compliquée, mais on ne le ressent pas ou presque manette en main. La nouvelle production de 343 Industries parvient à remplir son objectif principal, à savoir proposer une campagne solo solide, extrêmement agréable à jouer, plus ouverte et ponctuée d’ajouts intéressants qui évitent au titre de lasser. Selon nous, Halo Infinite réussit à saisir en grande partie ce qui a fait de Halo une licence mythique, là où Halo 4 et 5 se perdaient dans des tentatives de contrepied pas toujours très heureuses. C’est donc avec grand plaisir qu’on a retrouvé le Master Chief, qu’on l’a vu fendre l’armure, et partir une nouvelle fois au combat pour le salut de l’Humanité face à des antagonistes plutôt réussis. En revanche, on regrettera le fait qu’on ne sent que trop peu l’impact de la conquête de la vaste zone présentée, le manque de variété dans les environnements, intérieurs comme extérieurs, et cette conclusion abrupte qui laissera les joueurs et les joueuses sur leur faim.Certes, dans l’inconscient collectif, Halo a toujours été un FPS se déroulant dans de vastes environnements. Mais Infinite livre enfin une vision aboutie de ce que peut donner Master Chief à l'intérieur d'un univers à la hauteur de sa réputation. En plus de ne comporter que peu de stigmates de son développement tumultueux, le jeu parvient à rendre John-117 si fun à incarner qu’il est difficile de lâcher le pad une fois la campagne débutée. Que ce soit lors des affrontement ou dans les phases d’exploration, le titre de 343 Industries séduit. Néanmoins, une fois la campagne bouclée, nous ne pouvons que regretter l’absence de différents biomes et la rareté de séquences véritablement épiques. Des éléments qui sont pourtant la marque de fabrique de la série depuis vingt ans ! En bref, nous gagnons en liberté d’action ce que nous perdons en spectacle. Avec des mécaniques principales aussi réussies, nous aurions aimé une campagne encore plus ambitieuse, tout simplement.Le multijoueur de Halo Infinite puise dans les vieilles armures Mjolnir pour faire le meilleur des combattants. Empruntant beaucoup à Halo 3 et un peu à Halo 5, il livre un gameplay grisant, très efficace, capable de rassembler les pros comme les nouveaux. Certes, adopter le modèle du free-to-play est indispensable pour tenter de concurrencer Apex Legends et Call of Duty : Warzone, mais ce système articulé autour d’un Battle Pass mérite d’être revu. Avec plus de contenu et une progression améliorée, Halo Infinite deviendra le FPS compétitif incontournable de ces prochaines années.