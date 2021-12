Ça y est ! Marcus et Kait sont disponibles dans la boutique de Fortnite ! Ils sont vendu 2000 Vbucks ensemble, ou 1500 Vbucks l'unité.Au cours du Vbucks actuel aux USA, cela fait environ 16$ pour les 2 skins.Un pack accessoire est également disponible pour 1600 Vbucks.Malheureusement, certains joueurs dégradent déjà l'image du vénérable Marcus Fenyx, lui faisant faire des danses irrespectueuses du personnage, ou le faisant voler sur une licorne conçue pour Ariana Grande, ce qui dénature le personnage.Et pour les déçus qui voulaient voir autrechose que des skins Fortnite sur cette news (?!), je vous propose une petite vidéo du slip' engine... En me demandant si Halo Infinite pourra ressembler à cela ? Quand je regarde la fin avec le Warthog, je me dis qu'il ne manque vraiment pas grand chose... Une meilleure lumière en Ray Tracing peut-être ?

Who likes this ?

posted the 12/10/2021 at 12:24 AM by suzukube