Hello :-D ! Bon, il y a déjà 4 ans, j'avais acquis une Xbox One X Project Scorpio, ce qui avait sonné le glas de ma Xbox One. Une collector Gears 4 que j'ai gardé pour la collection.Et aujourd'hui... J'ai eu quelques surprises. Pour commencer, la console est compatible 120 Hz et FreeSync ! Bon, pour les 120 Hz, ça ne sert à rien, car je n'ai trouvé aucun jeu compatible (j'avais cru entendre le premier Ori sur Xbox One X), par contre le FreeSync/VRR *peut* être intéressant selon votre écran (dans mon cas, l'intérêt est limité, car la plage VRR de mon écran commence à 45 fps, donc en dessous... Ça fait le même effet que sur n'importe quel autre écran).Sinon, mis à part ça, la console elle-même reste silencieuse (sauf la mienne en vertical où j'entends le ventilo), la Xbox Game Pass donne un sacré coup de jeune à la console, surtout associé au xCloud : J'ai la sensation d'être sur ma Series S !Interface identique, fonctionnalités identiques, il n'y a guère que lorsque l'on voit le sens interdit sur Flight Simulator qu'on revient à la triste réalité.Et pour ce qui est des jeux, évidemment le manque de SSD et de CPU puissant se fait rapidement ressentir (et c'est là que je me rends compte que pour moi, le plus gros apport de cette Next-Gen, c'est l'instantanéité qu'apporte ces 2 technologies combinées), mais mis à part une interface moins réactive, il y a vraiment moyen de continuer à profiter de ses jeux... Et le xCloud, si votre connexion le permet, rends même l'expérience très, très similaire à ce que l'on a sur une Series S avec le xCloud !Bon, il y a de gros bémols quand même (Cyberpunk 2077, c'est une catastrophe niveau Framerate en ville et la résolution est tellement basse que ça en devient illisible, avec l'un des pires popping de l'histoire), mais sans aller dans des accidents industriels, la console ne s'en sort pas trop mal quand on connait son passé (coucou Kinect qui a bouffé une partie des ressources de la console) ^^ !Ça me ramène à mes premiers pas sur la Xbox Series S, quand je sortais fraîchement de la Xbox One X et que je ne comprenais pas vers quoi se dirigeait la Next-Gen de Microsoft, qui me donnait l'impression d'avoir changé la carte graphique de mon PC et changer le disque dur par un SSD... Relancer ma Xbox One S m'a donné la même sensation, comme quand je relance un de mes anciens PC, et que tout fonctionne toujours dessus, surtout quand les développeurs ont fait des miracles d'optimisations. J'ai hâte d'approfondir un peu plus tout cela sur Halo, Forza Horizon 5, etc.À noter : On ne peut pas utiliser les versions Xbox Series des jeux sur la One (logique), mais on ne peut pas non plus lancer la version Xbox One d'un jeu (Forza par exemple) sur une Xbox Series (curieux, car si la version Xbox Series du jeu n'existe pas, dans ce cas-là, on peut lancer la version Xbox One du jeu). Sachant que sur PS5, on peut très bien installer simultanément les versions PS4 et PS5 d'un même jeu, et avoir un meilleur framerate (par exemple) sur la version PS4 du jeu (je n'ai plus le jeu en tête ou cela donnait même un avantage face à la version Xbox Series X du même jeu, c'était dans un article de @LeonR4).Enfin bref, l'expérience a été beaucoup moins horrible que ce que l'on m'a raconté jusque-là, Microsoft fait un bon travail de préservation de son parc de console afin d'éviter de le rendre obsolète de façon précoce, ce qui, à mon humble avis, est une bonne chose ^^ !Bonus :Vous devriez tester Lown' simulator... Il est dans le Xbox Game Pass