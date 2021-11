PS5 60hz Mode: Dynamic 2160p with temporal reconstruction rendering. The game scales the horizontal resolution to a minimum of 1920x2160p.

PS5 120hz Mode: Dynamic 1584p with temporal reconstruction rendering. The game scales the horizontal resolution to a minimum of 1344x1584p.



SS 60hz Mode: Dynamic 1440p with temporal reconstruction rendering. The game scales the horizontal resolution to a minimum of 1280x1440p.

SS 120hz Mode: Dynamic 1080p with temporal reconstruction rendering. The game scales the horizontal resolution to a minimum of 960x1080p.



SX: Dynamic 2160p with temporal reconstruction rendering. The game scales the horizontal resolution to a minimum of 1920x2160p.

SX 120: Dynamic 1584p with temporal reconstruction rendering. The game scales the horizontal resolution to a minimum of 1344x1584p.

- Résolution moyenne plus élevée sur la série X.

- Temps de chargement deux fois plus rapide sur PS5.

- Certaines ombres semblent être de meilleure qualité sur PS5.

- Une distance d'affichage plus courte sur la série S. Plus de ressources sur la PS5 dans certaines scènes et plus sur la Xbox S/X Series dans d'autres.

- En raison de problèmes techniques, je n'ai pas été en mesure de calculer le framerate à cette occasion. Je m'excuse pour cela.

- Toutes les versions utilisent des réflexions SSR. La série S a une résolution inférieure dans ce paramètre.

- Les textures de la série S ont une résolution inférieure à celle de la PS5/Série X.

- Certains modèles sont affichés de manière incorrecte dans toutes les versions.

- Les difficultés rencontrées lors du développement de ce titre ont été réellement perceptibles pendant la pandémie.