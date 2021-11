Bon voilà la 2e partie de ma vidéo sur la sortie du premier Wing Commander.Cette fois-ci, on revient sur la présentation au CES de Chicago en 1990 (l'ancêtre de l'E3), les dernières semaines de crunch, la sortie, et enfin les différentes adaptations sur consoles, dont la Super NES, l'Amiga CD32, le Mega CD ou encore la 3D0.Bonne vidéo !!!PS: Pour ceux qui n'auraient pas vu la partie 1, la voilà:

posted the 11/20/2021 at 07:24 AM by jedi