Voici un petit extrait de Gameplay avec le Ray Tracing activé dans Les gardiens de la Galaxie !Les reflets sont améliorés (les objets dans la chambre par exemple, ou dans les téléviseurs), ainsi que la diffusion de la lumière. La résolution est plus élevée qu'en mode performance, me semble semblable au mode qualité, probablement avec des chutes de résolution à 1440p/30fps. Au doigt mouillé, mais l'image reste précise ! Je suis incapable de voir les baisses de résolution.Au passage une vidéo (curieux de voir le rendu) du Unlock FPS sur la version Xbox Series S, qui me donne la sensation de tenir plutot souvent les 60 fps avec des baisses à peut-être 45 fps (soyons pessimiste, 40 fps) en combat. Mais très agréable en VRR activé en tout cas (j'aimerais vraiment que cette technologie se démocratise pour arrêter de focaliser sur les valeurs de framerate 30 / 60 / 120 fps uniquement, en commencer à penser à du 90 fps, du 40 fps ou du 45 fps selon les besoins du jeu, comme les joueurs PC le fond depuis des années d'ailleurs avec Freesync et G-Sync, laissant juste leur carte donner le maximum des fps possible ^^ !Bref, cette MAJ est une petite surprise bienvenue, avec des performances dépassant largement mes espérances ^^ !