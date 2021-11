Aujourd'hui, retour sur la genèse du premier épisode d'une des grandes sagas de SF du jeu vidéo : Wing commander.La création d'Origin et l'importance d'Ultima dans leur catalogue, comment Chris roberts a rejoint les rangs de l'équipe de Richard Garriott, son amour pour Elite, le choix technologique des PC, l'arrivée de Warren Spector dans l'équation et j'en passe.Bonne vidéo.

