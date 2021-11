Le mois de février est très chargé en grosse sortie.Le 18 février prochain Horizon forbidden west ! La suite qui peut être effacera les défauts de Zéro Dawn. Le gameplay montré en mai dernier était très impressionnant je le regarde encore de temps en temps et les quelques secondes de gameplay en plus me met l'eau à la bouche.OuElden Ring : le prochains de From Software qui sortira le 25 février, un gameplay plutôt chouette et un univers assez intrigant, mélangeant le tout avec une DA magnifique. Cela donne vraiment envie, le gameplay montré est très efficace en tous cas.Pour ma part Horizon 2 est prioritaire déjà preco du coup ça sera plus tard dans l'année.