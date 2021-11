Je me pose une question sur le transfert d'une Switch vers une autre. Surtout au niveau des données qui est contenu dans les carte micro sd.

Si je transfère mon compte , les carte micro sd seront t'elle reconnu sur la nouvelle Switch, ou faut il tous retelecharger les jeux pour pouvoir les utiliser ?



Je sait pas comment le transfert ce fais ..



J'ai acheté une micro SD 512 go pour 60€ (san disk), qui vient en complément de mes 2 autres carte micro sd 400 go chacune....



Surtout que la 512 go sera ma carte principal, donc j'ai fais un tri et je retelecharge les jeux que je veux dessus... Commencer lundi aprem midi, j'espère que ce soir ça sera ok.





Mais voilà, si j'étais amené à changer de Switch, je veux pas devoir recommencer encore une fois ...





( Oui ça sera pour la Switch Oled, et non déjà je voulais changer pour la Switch avec une meilleure batterie, l'écran viens juste rajouter un argument supplémentaire....mais rien n'est décidé, car je veux aussi une Xbox série X. Tous ce que sait, c'est que a Noël, une des 2 sera sous le sapin, l'autre attendra 2022.)