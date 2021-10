Bonsoir, nouveau top 10 un peu en retard mais je pouvais pas avant sur un top de niveaux dans l'eau qui m'ont fait péter un câble. Et je vous préviens, ya du lourd !10)- Ce "Zelda Like" sorti sur Gamecube en 2002 était déjà assez difficile de base. Notamment ce niveau dans lequel il faut ramener la Pierre de l'eau. Je me souviens d'ailleurs du quadrillage électrique bien galère, ou encore l'énigme des statues Krazoa ou il faut éteindre les flammes avec leur tête.9)- Bon, c'est plus un niveau dans un bateau que réellement dans l'eau mais bon, j'ai décider de l'intégrer quand même.Ce niveau est pour moi le plus difficile de tout le jeu. L'eau est empoisonné, les pièces de puzzle sont bien planqué et le ennemis tapent assez fort. J'aime beaucoup ce niveau mais faut avouer qu'il m'a pas mal taper sur les nerfs à un moment...- Un niveau juste insupportable en partie parce qu'on voit pas ce qui vient. Requins, plongeur méduse, mine etc... Tous sont là pour nous faire la peau. Ça va un peu mieux quand on a le sous marin mais ça reste vraiment dur et j'y ai laisser pas mal de poils de marsupial...7)- Deuxième monde du jeu et là tu le sens le pic de difficulté... Les gemmes lumineuse sont bien planquées, les ennemis sont plus robuste et ya notamment ce passage avec les sables mouvants et les pics bien relou aussi. Paradisiaque oui, mais aussi chaud du cul !6)- Deuxième donjon du jeu après la cathédrale obscure. Et franchement pas simple, déjà parce qu'on arrête pas de se faire harceler par ces maudits poiscailles, mais aussi parce que les énigmes très "Zelda" dans l'âme ne sont pas évidente non plus. Et comme si ça suffisait pas, même le boss est chaud à battre.5)- Pas besoin d'en dire plus...4)- Insupportable ce niveau.... Long, grand et chiant. Par contre j'adore la musique, ça m'a fait tenir dans cet endroit des enfers...3)- J'aurai pus aussi mettre l'épave du Maria Daria mais bon... Ce niveau est très difficile, j'ai mis du temps à trouver où il fallait aller et à chaque fois je me noyais comme un con ou bouffer par les requins alors qu'il fallait suivre les lumières. Mais même sans ça, le niveau est super dur, labyrinthique et chiant.2)- Horrible, infâme, immonde et j'en passe. L'un des pires level du monde. L'eau qui monte, le fait de manquer de se noyer toute les 30 secondes et en plus de ça la musique horriblement stressante et horripilante et vous avez une bonne idée de ce que représente ce niveau.1)- Je me souviens plus du nom du niveau mais c'est horrible... Je vous met au défi de trouver pire niveau que celui là. Allez y, essayez !