1 PS4] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles (Aniplex, 10/14/21) – 94,849 (New)

2 [NSW] Metroid Dread (Nintendo, 10/08/21) – 22,221 (109,019)

3 [PS5] Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles (Aniplex, 10/14/21) – 20,187 (New)

4 [PS4] The Idolmaster: Starlit Season (Bandai Namco, 10/14/21) – 15,597 (New)

5 [PS4] Back 4 Blood (Warner Bros. Games, 10/12/21) – 13,112 (New)

6 [NSW] Monark (FuRyu, 10/14/21) – 10,521 (New)

7 [PS4] Far Cry 6 (Ubisoft, 10/07/21) – 9,917 (44,136)

8 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 9,648 (2,234,813)

9 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 9,615 (4,095,124)

10 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 9,402 (4,460,356)



11 [NSW] Earth Defense Force 2017 for Nintendo Switch (D3 Publisher, 10/14/21) – 7,713 (New)

12 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 6,928 (2,869,579)

13 [PS5] Back 4 Blood (Warner Bros. Games, 10/12/21) – 6,010 (New)

14 [NSW] WarioWare: Get It Together! (Nintendo, 09/10/21) – 5,718 (150,684)

15 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5,579 (6,903,298 )

16 [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 5,307 (4,163,595)

17 [PS4] Monark (FuRyu, 10/14/21) – 5,242 (New)

18 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 5,234 (2,399,794)

19 [PS4] Lost Judgment (Sega, 09/24/21) – 4,954 (145,788 )

20 [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 4,366 (904,796)

21 [PS4] FIFA 2022 (Electronic Arts, 10/01/21) – 4,338 (35,348 )

22 [NSW] Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set (Bandai Namco, 09/24/21) – 3,844 (61,173)

23 [NSW] FIFA 2022 Legacy Edition (Electronic Arts, 10/01/21) – 3,580 (22,381)

24 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 3,420 (814,997)

25 [PS5] Far Cry 6 (Ubisoft, 10/07/21) – 3,399 (20,085)

26 [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18 ) – 2,894 (2,005,030)

27 [NSW] Doki Doki Literature Club Plus! (Playism, 10/17/21) – 2,753 (12,266)

28 [PS4] The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki (Falcom, 09/30/21) – 2,544 (58,391)

29 [PS4] Tales of Arise (Bandai Namco, 09/09/21) – 2,427 (213,474)

30 [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 2,417 (3,957,454)



Une semaine avec un peu plus de nouveautés, dont la sortie attendu de Demon Slayer mais qui pour moi me semble réaliser un score honnête mais un peu léger compte du phénomène de cette série, mais bon les jeux à licence peuvent bien performer mais casse la baraque très rarement.



A noter Far Cry 6 qui se maintient dans le top 10, c'est une performance malgré que cela reste plutôt un flop pour ce genre de AAA.

Earth defense Force switch qui loupe le top 10 d'un chouilla.

Metroid Dread qui performe bien, de façon relative puisqu'on compare cela par rapport aux performances de la série.

Tales of Arise semble avoir son plafond et devrait disparaitredu top 30 mais pourrait retrouver des couleurs pour les fêtes de noel.



On arrive bientôt dans le vif du sujet Nintendo va devoir bientôt sortir un ou deux millions seller vu que Noel approche.

La PS4 semble encore tenir un peu la baraque, après c'est problématique pour la PS5. Les pénuries ou la difficultés à ce procurer le précieux poussent à penser que Sony a un intérêt à alimenter l'occident en priorité donc la PS5 au Japon se dirige plutôt à un destin façon Gamecube.