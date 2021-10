Katy Perry — ElectricJax Jones — Phases (avec Sinead Harnett)Mabel — Take It HomeLil Yachty — BelievingJ Balvin — Ten CuidadoCyn — WonderfulVince Staples — Got ’EmLouane — Game GirlTierra Whack — Art ShowPost Malone – Only Wanna Be With You (version Pokémon 25)Yaffle — Reconnect (feat. Daichi Yamamoto et AAAMYYY)Mabel — Take It Home (remix de ZHU)Cyn — Wonderful (remix de ZHU)Vince Staples — Got ’Em (remix de ZHU)On remarquera la présence de J.Balvin, après sa collaboration sur Fortnite, quel beau gosse