Un dernier tour de piste sur la Zelda Ultima , je n'y touche plus pour ma pars le travail est finis!avec* Le rajout d'un timeline : J'aurais bien réalisé l'ensemble de la timeline mais le temps était contre moi . Je me suis donc contenté de la timeline de gametrailer (faite il y a 16ans !) que j'ai remonté et adaptée à l'interface.*Des fans made + leur thème et icons dédié en veux tu en voilà avec : solarus et parallel worlds qui était réclamé à corps et à cris*2 vue nouvelles vues pour le menu principal voir 3 si on compte la full screen*2 Nouvelle vue de pré-lancements dont une inspiré de pegasus (le frontend) et "the poch" le thème de faeran .Ce qui nous fais:6 vue pour le menu principal5 vues "jeux"3 vues différente de pré-lancement1 vue hidden chest1 vue hey listenCa tourne toujours sur big box /launchboxRajouts des crédits.AUCUN jeux : Juste mon taff et ce sera toujours le cas