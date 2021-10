Et voici la partie 2 !10)- Ennemi croiser vers la fin du jeu dans les laboratoires. Ces créatures sont très flippante, surtout à cause de leur respirations glauque et suffocante qui vont vous provoquer de belle sueur froide... En plus de ça, elles sont terriblement dangereuse, une version encore plus vénère de ces créatures sont les Iron Maiden.9)- Malgré leur noms assez ridicule, ces monstres s'apparentant à des gorilles mutés sont vraiment flippant et clairement des créatures qui méritent amplement ce top.Ce qui les rends flippant, c'est surtout la façon dont on a de les "combattre" qui est plutôt déconseiller. Il faudra les regarder dans les yeux et leur faire face et encore ça fonctionne une fois sur deux... Si on les perds de vue, la créature nous tuera en quelques coups...8 )- Ces abominations sont les antagonistes principaux de Dead Space. Plusieurs formes existent, slasher, crawler (les bébés) bomber etc.. Ce sont des monstres très flippants et bien dégueulasse, véritable machine à tuer et autrefois humains pour certains. Hâte de voir leur tronche dans le Remake !7)- Créature à cheveux long et au quatre bras dotés de griffe, elle se déplace comme une araignée sur le sol, et est vraiment flippante la première fois qu'on la rencontre... De plus, elle est vraiment résistante au balles, seul le feu est efficace contre elle...6)- Encore plus flippant que Laura, ce fantôme qui pousse la chansonnette bien glauque m'aura bien foutu les jetons ! Il se déplace en ondulant son corps grossièrement, et il est impossible de le tuer, il faudra lesquiver mais ce sera pas choses facile... Malheureusement un des trop rare moment flippant de ce deuxième opus...5)- Un monstre qui m'a vraiment terrifié plus jeune... En allant à l'extérieur du manoir, oi déjà l'ambiance et les décors foutent bien les jetons, Barry nous appelle en disant de ne PAS aller dans la forêt, car un monstre enchaîné y réside et les balles sont inefficace.Forcément, on doit y aller, pas d'autre choix et quand j'ai entendu son râle affreux la première fois, j'ai éteins la console (véridique) tellement ça m'a fait flipper, pour plus y jouer avant quelques jours tellement j'ai eu la trouille... Bon OK j'étais jeune à ce moment là mais quand même x)4)- Le nemesis le plus flippant des Outlast selon moi. Cette fanatique religieuse est terriblement flippante. Déjà par son design mais aussi par sa musique très angoissante quand elle nous poursuit. Alors j'aurai pus mettre le démon également du même jeu mais il fallait faire un choix mais il aurait pas démériter non plus !3)- Mesdames et messieurs, là nous entrons réellement dans mes 3 pires cauchemars de joueurs. A la troisième place donc, les Leviathan du jeu Subnautica et particulièrement le Ghost et faucheur, bizarrement, le Dragon des mers me fait moins flipper. Sans doute accentué par la thalassophobie, ces monstres m'ont terrifier au point que j'ai failli arrêter le jeu, j'ai peur de tout ce qui est gros et dans l'eau en fait.Ajouter à ça la profondeur et les cris des bestioles et mon échelle de peur se situe environ à 15 sur 10 xD2)- Créature abominable du chef d'œuvre SH2, elle entre directement en seconde place de mon classement. Quasi muette, flippante, on ne sait quasiment rien de cette créature ce qui accentue le côté flippant de la chose. Elle porte un tablier jonché de sang et est armée d'une énorme machette elle aussi imbibé de sang. Bref, vous allez vous chier dessus en gros.1)- Le xenomorphe en first place ! Je me voyais pas mettre autre chose que lui. Creative Assembly ont réussi un tour de force dans Alien Isolation avec cette créature. Terrifiante, dangereuse et surtout sournoise, quel grand moment quand on le rencontre la toute première fois dans le Nostromo...La bestiole errera partout dans le vaisseau avec un seul objectif en tête, vous faire la peau !!! Le bestiole la plus terrifiante tout JV confondu pour moi, et à mon avis, ça sera difficile de faire pire....Quelques mentions honorable parce que je pouvais pas tout mettre, ou parce que trop de jeu de la même licence y figurai déjà, les voici.- Licker, Crimson Head, Marguerite Baker, Mr X et Nemesis de Resident Evil .- Knaaren de Rayman 3- Tout les spectre de TW3 et Necrophage tacheté- Nurse de SH- Zombie de Zombi U et Dying Light- Crabe de Half Life- crocodile de Far Cry (surtout quand il surprenne)- ING et Metroid de Metroid- Wendigo de Until Dawn- Fantôme de la série Project Zero- Alma de FEAR- Monstre de Amnesia- Extraterrestre du reboot de Prey- Monstre de Soma- Mite de Bloodborne- Kidnappeur de Bloodborne- Mort vivant à cheveux long dans les calices de BloodborneEtc etc...J'espère que ce top en deux parties vous aura plu, bien entendu, c'est totalement subjectif et je n'ai pas pus tout mettre comme vous le voyez bien. Ces créatures en mention honorable aurait largement eu leur place vous vous en doutez bien.A bientôt pour un nouveau top !