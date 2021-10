Bonjour, j'en appelle à vos connaissances, je voudrais peut être profiter d'une reprise de ma switch et de bons d'achat pour prendre le oled



Problème j'ai pas mal des jeux en demat et surtout le animal crossing de ma fille.



Problème j'avais lu que les jeux sur la switch étaient liés à la console et non à mon compte Nintendo.



Est ce toujours le cas ou désormais si je formate l'ancienne console et que je lie mon compte sur la nouvelle est ce que ça va fonctionner ?



Je précise bien sur que je n'aurai pas les 2 consoles en même temps pour faire un transfert de données.



Merci !