Series S : 1080p60fps / 38,65 Go

Series X : 1440P60fps / 38,65 Go

PS5 : 1440p60fps / 29,53 Go



La version PC fonctionne à 2160p en Ultra sur une RTX 3080.

Le jeu ne prend pas en charge HDR quelle que soit la plate-forme.

Sur PC, on peut jouer avec la technologie DLSS de Nvidia.

La PS5 utilise la technologie Kraken pour réduire la taille du jeu.

La qualité des textures en légèrement meilleure sur PC.

Les temps de chargement sont plus rapides sur Xbox Series (en dixièmes de seconde).

Plus grande distance d’affichage sur PC, plus faible en Series S. Sur PS5 et Series X, c’est identique.

La version PC possède de l’occlusion ambiante ajoutée sur certains éléments.

La résolution des ombres est plus élevée sur PC, et plus faible sur Series S. Même qualité sur PS5 et Series X.

