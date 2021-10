1 [PS4] Lost Judgment (Sega, 09/24/21) – 111,852 (New)

2 [NSW] Dragon Ball Z: Kakarot + A New Power Awakens Set (Bandai Namco, 09/24/21) – 42,074 (New)

3 [PS5] Lost Judgment (Sega, 09/24/21) – 33,151 (New)

4 [NSW] WarioWare: Get It Together! (Nintendo, 09/10/21) – 21,909 (126,317)

5 [PS4] Tales of Arise (Bandai Namco, 09/09/21) – 15,224 (199,668 )

6 [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18 ) – 12,937 (2,204,855)

7 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 12,489 (2,843,132)

8 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 12,108 (4,063,247)

9 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18 ) – 8,185 (4,431,232)

10 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 7,104 (2,381,682)

11 [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 6,125 (4,147,257)

12 [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 5,535 (890,581)

13 [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 5,140 (6,887,858 )

14 [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 4,913 (804,102)

15 [NSW] Splatoon 2 (Nintendo, 07/21/17) – 4,565 (3,948,813)

16 [NSW] Super Mario Party (Nintendo, 10/05/18 ) – 3,760 (1,995,001)

17 [PS4] Judgment (New Price Version) (Sega, 04/22/21) – 3,309 (46,959)

18 [PS5] Tales of Arise (Bandai Namco, 09/09/21) – 3,193 (60,106)

19 [NSW] Game Builder Garage (Nintendo, 06/11/21) – 3,052 (239,178 )

20 [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo, 03/03/17) – 2,976 (1,877,859)

21 [NSW] BanG Dream! Girls Band Party! for Nintendo Switch (Broccoli, 09/16/21) – 2,753 (18,151)

22 [PS5] Death Stranding Director’s Cut (SIE, 09/24/21) – 2,658 (New)

23 [NSW] Miitopia (Nintendo, 05/21/21) – 2,645 (248,003)

24 [NSW] eBaseball Pro Baseball Spirits 2021: Grand Slam (Konami, 07/08/21) – 2,438 (193,921)

25 [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (New Price Version) (Square Enix, 12/04/20) – 2,265 (141,246)

26 [NSW] Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (Imagineer, 12/03/20) – 2,244 (148,170)

27 [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) – 2,224 (2,326,057)

28 [NSW] Ni no Kuni II: Revenant Kingdom – Prince’s Edition (Level-5, 09/16/21) – 2,182 (8,855)

29 [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo, 01/11/19) – 2,173 (1,098,303)

30 [NSW] Super Mario Maker 2 (Nintendo, 06/28/19) – 2,148 (1,132,596)



Death Stranding avec sa" director's cut" passe en mode furtif en attirant à peine 2658 curieux.

Il faudra un très gros score en occident pour pousser sony a produire une suite.



La PS4 a encore de très beau jour devant elle: Tales of Arise PS4 dépassant de beaucoup la version PS5.

J'hésite à penser que le Japon subit encore des ruptures de stocks.

Avec un parc de console d'environ 1 million de PS5, et peu de jeux qui sortent on pouvait penser que "Death Stranding" mais surtout les autres titres allaient à un moment passer la barre des 100 000 ventes.

Je me demande si la PS4 n'est pas devenu le vrai problème de la PS5.

Il ne reste que l'incertitude concernant les ventes demat mais l'impression est qu'il n'y a pas de réel engouement pour l'instant.





Chez les tiers capcom s'en sort doucement mais grâce à une grosse license, la vraie surprise de l'année étant la résurrection de Konami. Sega et Bandai namco sont revenus dans le top Japon avec Tales et Judgment.



Ce qui met la honte aux éditeurs Japonais c'est que finalement derrière Nintendo le jeu qui cartonne est un jeu Microsoft: Minecraft (bon y'a Momotaroh et Monster Hunter Rise)