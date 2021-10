Pour ceux qui se tâte avant la sortie, les 1er comparatifs :Comme prévue, le différentiel au niveau des contrastes est saisissant, et comme pour les TV OLED, il sera difficile de revenir en arrière pour la majorité...Il va par contre falloir éviter de jouer dans le noir (ou sous sa couette) pour pas se flinguer les yeux...Perso, j'ai pas encore de Switch (je m'en fais prêter une) donc j'hésite à passer à la caisse pour Metroid dont les retours dessus sont unanimes quant à l'apport visuel de l'oled, mais je vais quand même attendre des vrais comparatifs pour me décider, j'ai trouvé les couleurs un peu abusives sur les différents vidéos de previews malgré le noir profond (très probable que les salles dédiées aux test étaient trop éclairées aussi mais bon...) :

posted the 10/01/2021 at 07:34 AM by ushiro