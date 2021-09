Depuis le 28 septembre les jeux peuvent être jouer en dolby vision sur Xbox series X.



L'auto HDR fonctionne pour Dolby vision maintenant. En gros vous pouvez choisir si vous souhaitez que les jeux fonctionne en HDR10 ou Dolby vision ensuite cela se fait automatiquement.



Sinon certains jeux ont été concu specifiquement en Dolby Vision, voici la liste :



Battlefield 1 (PC)

Mass Effect Andromeda (PC)

Halo Infinite (Xbox Series X|S, PC)

F1 2021 (Xbox Series X|S)

Psychonauts 2 (Xbox Series X|S)

Microsoft Flight Simulator (Xbox Series X|S)

Ori And The Will Of The Wisps (Xbox Series X|S)

Gears 5 (Xbox Series X|S)

Borderlands 3 (Xbox Series X|S)

Immortals Fenix Rising (Xbox Series X|S)

The Division 2 (Xbox Series X|S)



N'oubliez pas que vous devez l'activé dans les paramétres :



Ouvrir le guide Xbox avec le bouton Xbox sur la manette

Aller dans les paramètres

Aller dans « Général »

Aller dans les options de TV et affichage

Aller dans les modes vidéo

Cochez la case « Dolby Vision pour le jeu »



De mon coté j'ai test Psychonauts 2, Gears 5, Fifa 21 et Medium. Sa améliore encore le contrat des couleurs et des lumiéres même si c'est plus impressionnant sur Gears 5.