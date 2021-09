Salut !Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu indépendant, fait par une petite équipe. Il s'agit d'un A-RPG assez ambitieux qui montre régulièrement son évolution en partageant des journaux des développeurs.Et perso, c'est un coup de coeur qui j'ai pour ce jeu, son univers, du coup j'avais envie d'en parler et de partager tout ça :Vous en aviez entendu parler auparavant ?Qu'en pensez-vous ? L'univers un peu "Fable" avec un côté "Amalur" et "Gothic" je trouve, ça vous tente ?

Like

Who likes this ?

posted the 09/24/2021 at 06:44 PM by sephrius