Astalon est un metroidvania développé par 2 personnes, vous mettant dans la peau de 3 aventuriers ayant pour objectif de monter une tour afin d'arrêter le poison qui détruit la terre et l'humanité.

Astalon ne réinvente bien sûr pas la formule du genre, cependant il a quelques originalités, comme devoir jongler entres les 3 aventuriers qui ont chacun leurs pouvoirs : par exemple, le chevalier est le seul à pouvoir couper des lianes ; l'archère peut sauter plus haut ; et le magicien est le seul à pouvoir activer des orbes magiques.

Bien sûr, leurs pouvoirs vont évoluer avec le temps, et chacun aura sa spécialité selon les situations ou les types d'ennemis. L'autre originalité du titre, c'est son côté légèrement rogue-lite : en effet, à chaque fois que vous mourrez, vous revenez au début du donjon, mais tous les passages secrets, raccourcis ouverts le resteront définitivement.

De plus, mourir est le seul moyen de pouvoir augmenter de niveau. Astalon est une perle passée inaperçue, avec une excellente durée de vie (10h pour la première fin et 5h de plus pour la vraie), à faire absolument si vous êtes fan du genre.