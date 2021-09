Si vous ne savez pas quoi faire avec votre pourboire, investissez dans Fallen Legion: Sins of an Empire, disponible pour 4 € au lieu de 19,99 € sur PS4 :Un petit let's play :Pour ma part, j'avais pu tester il y a 3 ans Fallen Legion sur Switch :et également en début d'année la version Revenant sur PS4 (enfin PS5) :Bon, le truc, c'est que cet épisode possède un scénario qui part grave en couille (je ne l'ai jamais fait, ce sera justement l'occasion), et le jeu est en anglais. Vous pouvez vous référer à ce test (c'est une compilation de 2 Fallen Legion dont le Sins) pour y trouver un avis dans lequel j'ai confiance :Wahla.