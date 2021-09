Comme vous devez déjà le savoir,est un jeu inspiré par la, petit archipel du Pacifique situé non loin de l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Vanuatu. En effet ses créateurs, le studio("Hakuna Matata" calédonien), a tenté d'insuffler la culture de son pays d'origine dans une aventure tropicale en monde ouvert.

Mettre la culture à l’honneur et la rendre accessible

Who likes this ?

posted the 09/15/2021 at 09:10 PM by aym