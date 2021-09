Suite a la diffusion du trailer et a la bonne reception du trailer de Project Eve durant le Playstation Showcase (ce dernier a depassé le million de vue sur le compte officiel de Playstation), Hyung Tae-Kim le PDG et Chara Designer de Shift Studio a fait une surprise a ses employés en leur achetant a chacun une PS5, soit 260 Playstation 5 en tout (ya plus qu'a compter).Il voulait s'assurer que tout le monde puisse jouer au jeu quand il serait terminé.

Who likes this ?

posted the 09/14/2021 at 09:28 AM by guiguif