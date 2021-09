Gran Turismo 7 proposera bien un mode campagne GT classique, dans lequel les joueurs solo traverseront l'Europe dans un grand voyage, mais il sera assorti d'une exigence frustrante. Yamauchi confirme dans le blog de Gran Turismo 7 que le mode campagne GT du jeu de course nécessitera une connexion Internet permanente pour pouvoir jouer. En d'autres termes, le mode campagne GT est un mode solo en ligne uniquement.

Dans l'absolu quasi tous les joueurs ont leur console co en ligne, c'est pas le problème, mais le truc c'est que si dans quelques années Sony ferme les serveurs, on pourra plus jouer au mode campagne non plus. C'est ça qui est le plus dérangeant.Bref il faut que Yamauchi retire cela.