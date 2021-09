Sorti "Day One Xbox" dans le Xbox Game Pass le 2 septembre dernier, et pourtant passé totalement inaperçu sur Gamekyo, Surgeon Simulator 2 Access All Areas est plutôt agréable une fois qu'on a compris la logique de fonctionnement du jeu !Malgré quelques bugs (j'ai du redémarrer le jeu après installation pour jouer en multi, et notre première partie ne s'est pas déroulée comme prévu), je dois avouer que c'est une petite surprise sympathique, et surtout disponible Day One dans le Xbox Game Pass ^^ !Y'en a d'autres qui l'ont testé ici ?-------------------------------------------------------------Egalement, on a des nouvelles de Sonic Colors, avec un premier comparatif qui ne devrait pas déchaîner les foules...Wii 480p 30 fpsSwitch 900p 30 fps- La version Switch inclut le dernier patch installé. Je n'ai pas trouvé de bogues sérieux ou de problèmes de performance.- Les changements les plus notables par rapport à la version Wii concernent la résolution, les textures et l'éclairage.- Les ombres ont été légèrement améliorées, mais leur distance d'affichage est moins bonne.- La Switch a quelques problèmes de pop-in dans des zones spécifiques.- Les temps de chargement sur la Wii étaient considérablement plus rapides.- Le framerate maintient un taux acceptable de 30fps, bien qu'il y ait quelques chutes.Je suis assez déçu des 30 fps sur un Sonic, compréhensible sur Wii mais pas sur Switch. En plus, Sonic Adventure sur Dreamcast avait déjà ce soucis : Présenté en 60 fps (ici : https://youtu.be/fh5hhrq5oIo ) le jeu tournait finalement en 30 fps sur Dreamcast... La différence avec Sonic Adventure 2 Battle est fulgurante !Pour certains jeux, je m'en fous dans 30 fps, mais sur les jeux de plateforme rapide comme Sonic en général ça reste jouable mais tellement moins agréable... Dommage.