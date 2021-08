Petit détail sympathique : la version physique de No More Heroes III est... réversible !!!Bon, tout ça pour dire... Que je vais enfin découvrir cet enfant terrible et voir si oui ou non il faut (ou pas) passer à côté de cette œuvre incomprise... Ou de cette bouse. Pas de demi-mesure avec ce jeu de ce que j'en ai vu