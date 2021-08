The Pokemon Company a publié une nouvelle chanson dans sa campagne musicale P25, qui célèbre le 25e anniversaire de Pokemon avec une sélection de chansons d’artistes populaires de musique !La dernière chanson sélectionnée s’appelle « Game Girl », interprétée par l’artiste Français Louane, chantant en anglais et en Français. Il est maintenant disponible pour l’écoute via Youtube, Spotify et d’autres services de streaming musical.