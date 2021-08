Alors, poseur ou punk hardcore ? Vous l’aurez certainement compris à la lecture de ce qui précède, derrière ses fanfaronnades, No More Heroes 3 est un fort en gueule en pantoufles. Onze ans après No More Heroes 2, comment ne pas être exaspéré par ces archaïsmes, pour la plupart déjà relevés par la critique et les joueurs sur les deux premiers jeux ? Ce monde ouvert sans vie, sans but, sans aucune consistance technique. Ces mini-jeux qui ne font même pas l’effort de se renouveler un minimum. Ou cette structure d’airain, avec laquelle le jeu ne transige pas une seule fois, alors qu’on attendait de lui qu’il nous prenne à contre pied, qu’il subvertisse ses propres règles et mette ainsi en pratique la devise placardée sur le fronton du studio. Tel un funambule, No More Heroes 3 marche sur la corde raide, au-dessus du précipice, et parvient miraculeusement à tenir debout. Et cette performance, il la doit à quelques bons choix de design densifiant l’action, un système de combat considérablement enrichi, un bestiaire sacrément coriace, ses combats de boss toujours aussi inventifs et une classe de chaque instant. De sa direction artistique audacieuse à ses clins d’oeil en pagaille, en passant par sa bande-son tonitruante ou ses dialogues ciselés, No More Heroes 3 est un charmeur qui manie à merveille l’art de la distraction pour nous éviter l’accablement de la routine. Allez, ça passe pour cette fois, mais qu’on ne t’y reprenne plus, sale gosse. Il s’agirait de grandir, maintenant.