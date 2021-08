Digital Foundry a diffusé une vidéo montrant les 2 chemins suivis par Crystal Dynamics pour les versions Next-Gen de Shadow of The Tomb Raider.D'un côté, nous avons du 2016p natif sur Xbox Series X, et de l'autre, du checkboard rendering sur la PS5 (2160CB 1920x2160). Avec un target en 60 fps dans les 2 cas. (Même les 3 avec la Xbox Series S, mais je reviendrais sur celle-ci après)DF montre les différences entre les 2 façons de rendre le jeu, mettant en avant les qualités et les défauts de ces 2 techniques de rendu.Sur Xbox Series S, c'est du 900p en 60 fps. Exactement comme à l'époque du FPS Boost basé sur la version Xbox One S du jeu. Beurk. On aurait aimé au moins du 1080p / 60 fps (même instable dans certaines cinématiques, comme sur X ou PS5) ici, voire du 1440p / 30 fps unlock + VRR, plutôt qu'un 60 fps dans toutes les situations au prix d'une résolution juste insuffisante pour un jeu last-gen désormais en version native sur Series S :/ !