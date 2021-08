Bonjour, j'ai enfin reçu ma Xbox Series X après quelques mois d'attente, et je me pose la question suivante. Que faire de ma Xbox One X, vu que tous les jeux Xbox One sont compatibles sur Series X, devrais-je la vendre ? et si oui combien ? ( sans jeux uniquement la console, manette, câbles, boite d'origine le tout en excellent état )

Merci de vos conseils !