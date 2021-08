Samsung a présenté ses Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 !Et dans un monde où les smartphones s'homogénéisent (au point que j'ai carrément acheté un Pixel 4a sans trouver d'intérêt à investir 1K dans un téléphone donnant finalement des résultats équivalents, y compris en photos si on bosse dans les réseaux sociaux), j'avoue qu'il s'agit des rares téléphones à attirer mon attention.Idéal pour jouer à des jeux du type LOL Wild Rift ou Clash of Clan, le Fold 3 est un excellent téléphone sur le papier. Il y a même la caméra de façade cachée derrière l'écran ! Malheureusement, le prix de vente, 1800 €, est prohibitif - Autant acheter un iPad avec un petit Google Pixel... Ou Galaxy S21 par exemple ^^ !Par contre, celui qui m'attire vraiment là, c'est le Z-Flip 3. Véritable produit fashion, il me rappelle mon adorée Nintendo Advance SP ! Soyons d'accord : aucun intérêt en gaming... Mais le *neo retro* ça fonctionne à fond sur moi.Vendu 1059 € avec 128Go d'espace, ça reste un prix correct.Et comme j'aime bien BRandon, on finit avec une vidéo de lui (même si Nowtech a été plus complet je trouve) :Sony...Sony. Mon défunt Xperia Play est probablement sorti trop tôt sur le marché mais... N'est-il pas l'heure de sortir un Xperia Play Neo, smartphone orienté gaming avec des manettes détachables à la Switch quand on ne veut plus avoir une mini console sous la main ?Hmmmm ?