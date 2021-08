Omno est un jeu indépendant développé quasi uniquement par Jonas Manke (sauf la musique), et qui vous met dans la peau du bâtonnier, sorte de magicien qui part en pèlerinage afin de passer la porte. Et vous n'en saurez pas beaucoup plus, car tout comme un certain Journey (à qui il emprunte pas mal de choses), la narration restera minimaliste et cryptique du début à la fin.

Du côté du gameplay, le but du jeu sera de récupérer des fragments d'énergie afin d'ouvrir des portails jusqu'à la prochaine zone. Omno est un jeu de plateforme, mixé avec quelques énigmes environnementales.

Le jeu étant assez court (2h en ligne droite, 4h pour tout faire), il multiplie assez rapidement les situations à travers des pouvoirs que vous allez récupérer tout au long des 5 zones. Omno est un bon jeu, et le seul vrai point noir qui a pu par moments légèrement me frustrer réside dans les approximations de jouabilité, comme lorsque le héros lâche une corniche ou des sauts difficile à jauger.

Mais pour un jeu réalisé par une seule personne, il reste un soft frais, qui fait du bien et qui vous propose de gérer vous même votre rythme : libre à vous d'explorer ou non.

1er retour sur le tout neuf, jeu indépendant mêlant poésie et plateforme et qui n'a pas laissé Iglou de marbre !Bonne lecture.