HelloLe fruit de mon travail de ce week end (pfiouuu) !Petite Interview de Becca, un joueur esport/streamer de la Guadeloupe :Highlights des meilleurs moment de ce tournoi eSport qui a pris une ampleur sans commune mesure aux Antilles (Merci @Orange Caraibe) :Et pour fêter la sortie de Flight Simulator, un petit décollage de Pointe à Pitre et un petit atterrissage à Fort-de-France, en version longue (c'est un ATR de @Air Caraibes. Bisous à eux) !Et.. Un vlog un peu plus complet sera également disponible un peu plus tard dans la soirée :-)) !Voilà, j'avais envie de partager cela avec vous, qui supportez mes trolls depuis (trop) longtemps