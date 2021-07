Bonjour à tous,A l'occasion de la sortie de Flight Simulator aujourd'hui sur Xbox Series, je me suis dit qu'il serait intéressant de voir comment tout cela a commencé il y a plus de 40 ans maintenant. Et vous allez voir que rien n'a été laissé au hasard, comme quand les créateurs du jeu ont acheté un Cessna pour affiner la précision de leurs données :Je vous laisse regarder la vidéo avant de vous lancer sur la version 2020, vous verrez qu'il y a quelques petites différences graphiques

