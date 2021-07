Witchcrafty est un metroidvania-platformer qui vous plonge dans un monde de magie. Quelque chose d’étrange se passe dans le Royaume – les forêts sont remplies de plantes prédatrices, leurs peuples épris de paix ont pris les armes les uns contre les autres, et des lutins ont été remarqués dans les mines profondes. La petite sorcière doit commencer son voyage à la recherche de la vérité et des réponses. Qui est derrière tous ces événements ? Devriez-vous faire confiance à des étrangers en cours de route? Qui a volé le courrier de la Sorcière ? Ou peut-être que tout cela n’est pas du tout ce qu’il semble?



©2021 PigeonDev

©2021 Sometimes You