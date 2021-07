Bon... J'étais le premier à ne pas du tout être convaincu par les 120 fps et... Ben aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans cette aventure.Hop, 209 €, un écran 165 Hz (que je pensais même fake lol genre 144 Hz qui marche en 165 Hz en 720p) avec un temps de réponse de 1 ms et... C'est parti !Dédicace à ceux qui pensent que faire une vidéo et l'uploader, c'est plus simple que d'écrire un article :Bon bref, mon verdict :Si vous avez un bon écran 60 Hz, inutile de passer au 120 Hz, surtout si vous avez une "grosse" console de type Xbox Series X ou PS5 : Vous appréciez probablement les détails en 4K / Ray Tracing, et passer en 120 fps vous fera perdre énormément en terme de graphismes pur.Maintenant dans le cadre de la Xbox Series S et bien...Ça marche à merveille. C'est même dingue. Fortnite / DOOM ETERNAL / ORI 2 / UNRULY HEROES, tous ces jeux fonctionnent en résolution native de la dalle (1080p) et en 120 fps - et au final, la console est bien taillée pour ce genre d'écran, ce qui serait plus compliqué sur un écran 1440p que je recommande moins pour ce genre d'usage, surtout sur du 24 pouces. Mais sur du 27", vous ne pourrez pas y passer, car cette taille d'écran est à mon gout trop grand pour avoir une bonne résolution avec une définition de 1920 x 1080 !Dirt 5 par contre est trop "vide" et les 120 fps sur un jeu de course apporte trop "peu" pour que ce mode soit réellement "jouable", en dehors de l'esport ou de la curiosité.Mais même sur Xbox Series S, je ne recommande pas forcément l'achat d'un écran 120 Hz si vous avez déjà un bon écran 60 Hz. La différence entre 60 fps et 120 fps est quand même bien moindre qu'entre 60 fps et 30 fps. Mais surtout, le type de jeu auquel vous jouez influera énormément sur l'intérêt de cette fréquence, impressionnante sur un DOOM ETERNAL ou un FORTNITE, joliment agréable sur un Ori and the Will of Whisp, mais tellement anecdotique sur un DIRT 5... À vous de voir.En tout cas, c'était super marrant de découvrir tout cela au calme, car jusque-là, j'avais simplement eu droit à des séances d'essai de 10/15 minutes sur des écrans 240 Hz sur des PC surdimensionnés dans des salons de jeux vidéo sur Overwatch pendant des compétitions, et... Je dois avouer que je n'avais jamais vraiment pu jauger l'apport de ce déluge de FPS !