J'ai fait plusieurs tests, et ni le trigger de la forêt ni le trigger du volcan ne se sont enclenchés après qu'il m'ait accosté. J'ai reload sans lui parler et là ça a marché (...) Peut-être que quelqu'un va arriver dans les réponses et apporter des détails techniques ? Dans tous les cas le comportement que j'ai pu observer était anormal.

D'après l'internaute Linkorange, Nintendo aurait laissé un bug fatal dans The Legend of Zelda : Skyward Sword HD sur Nintendo Switch qui fait qu'on ne peut pas le terminer comme le jeu original sur Nintendo Wii.Il se déroule à la troisième partie du jeu. Il ne faut surtout pas parler avec un certain Goron présent à un endroit où vous devez aller (d'autres chemins permettent d'arriver à destination) sous peine d'être bloqué. Il parle automatiquement à Link dès qu'on s'approche de lui.Il assure que malgré des vidéos et/ou des commentaires expliquant que Nintendo a déjà fixé le bug , il n'en est rien.Même problème chez certains d'entre vous ?