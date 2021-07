Cette cover...Je l'ai toujours trouvé splendide !Pour ma part je l'attend n'ayant jamais l'original sur Wii je l'attend, même si je sais que ce n'est pas le Zelda le plus aimé notamment a cause de sa maniabilité a la WiimoteL'un des ajouts de cette version HD est justement une option permettant de jouer de manière plus classique et du coup peut être que ça permettra de re-découvrir le jeu pour certains de la meilleure des façons.Même si il a bientôt 10 ans et que l'on est pas en face d'un remake, je trouve le jeu encore beau , notamment au niveau de sa DA, je pense que ça devrait bien passer et rester jolie, notamment en nomade !Je ne m'attends pas a une expérience similaire a BOTW qui a révolutionner la formule mais j'espère passer de bons moments sur ce Zelda plus classique