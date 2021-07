BILAN | UN BEAU MOIS DE JUIN !Finalement, l'activité aura été tout à fait convenable pour ce mois de juin, avec 27 avis rédigés par 8 membres !Les salves d'avis de Jane Doe, Jumpman et PXL n'ont pas été étrangères à ce petit regain d'activité en fin de mois.Le jeu-vedette du mois ne pouvait être nul autre que Returnal. La PS5 commence à se doter d'exclusivités intéressantes, et ce jeu est en lice pour le GOTY d'Iglou !Quelques séries d'avis, notamment pour Batman Arkham, Resident Evil et Battletoads, sans oublier Assassin's Creed Valhalla. Le manque actuel de sorties est l'occasion idéale pour jouer enfin à des jeux qui traînaient dans les placards depuis un moment !

posted the 07/01/2021 at 10:46 AM by obi69